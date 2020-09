Barça : Griezmann mis sous pression par Bertrand Latour

Dans : Liga.

Décevant la saison dernière, Antoine Griezmann veut se reprendre cette saison. Et il a tout intérêt à le faire.

Après la pluie, le beau temps ? Antoine Griezmann (29 ans) ne pensait certainement pas vivre une adaptation si difficile au FC Barcelone. Arrivé à l’été 2019 chez les Blaugranas, l’attaquant français n’a pas réussi à s’affirmer. Pour faire le bilan, beaucoup de matches disputés (48 toutes compétitions confondues) mais des statistiques trop faibles (15 buts, 4 passes décisives) pour un joueur de son standing. Alors le champion du monde compte bien profiter de ce nouvel exercice pour prouver que la saison dernière n’était qu’une fausse note. Fini le numéro 17, le Français est désormais en possession du 7 et espère que celui-ci lui portera bonheur. Bertrand Latour l’espère également et va même jusqu’à affirmer que l’ancien joueur de l’Atlético n’a pas le choix de réussir. Le journaliste de la chaîne L’Équipe l’a fait savoir sur le plateau de L’Équipe d’Estelle.

« Même si Suarez était resté, Griezmann était dans l’obligation de réussir. Il a joué beaucoup de matches la saison dernière avec le FC Barcelone », a-t-il déclaré. Il a ensuite donné son avis sur les cas Messi et Suarez qui, par leur importance en attaque, sont souvent cités pour avoir compliqué l’adaptation de Griezmann au Barça. « Je ne suis pas sûr que l’explication soit uniquement due à Messi, pas Messi, Suarez, pas Suarez. D’ailleurs, avec Luis Suarez, il n’y avait pas trop de problèmes personnels. Il était invité à des événements privés organisés par la famille Suarez. Ils prenaient le maté ensemble, etc. J’ai des doutes, je ne sais pas trop quoi en penser d’Antoine Griezmann au FC Barcelone », a-t-il conclu, perplexe. Des premiers éléments de réponse pourraient être apportés dimanche, jour marquant les débuts du FCB en Liga, sur le terrain de Villarreal. Un terrain sur lequel Griezmann avait marqué un superbe but la saison dernière …