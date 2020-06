Barça : Aller dans le club de Messi, quel boulette pour Griezmann

Dans : Liga.

Arrivé l’été dernier au FC Barcelone pour 120 ME, Antoine Griezmann ne parvient pas à trouver sa place au sein de l’attaque de gala du club catalan.

Alors qu’il était pressenti pour devenir l’artilleur capable d’accompagner Lionel Messi et Luis Suarez vers les sommets, il traverse les matchs comme un fantôme. Quelques éclairs en première partie de saison, et puis plus rien, à l’image de sa série de 356 minutes sans trouver le chemin des filets, ce qui n’est pas anodin. Pour une recrue aussi onéreuse, le temps d’adoption est limitée, et est même terminé pour Pierre Ménès, qui n’hésite plus à parler de flop en ce qui concerne l’attaquant français.

Griezmann au Barca ça fait bcp de peine. Il ne trouve absolument pas sa place . Il faut dire qu’on fait pas grand chose pour l’aider. Mais ça a tous les contours d’un fiasco — Pierre Ménès (@PierreMenes) June 20, 2020

« Griezmann au Barca ça fait beaucoup de peine. Il ne trouve absolument pas sa place. Il faut dire qu’on fait pas grand chose pour l’aider. Mais ça a tous les contours d’un fiasco. Quand tu as le style de Griezmann tu ne signes pas dans un club où il y Messi parce que tu sais que tu ne vas pas jouer dans l’axe. Le Barca ça attire mais ce n’est pas le bon club pour lui », a livré le consultant de Canal+, qui a bien vu le Français rester sur le banc face à Séville, avant d’entrer en fin de match et de toucher encore une fois un nombre très limité de ballons. Dans une équipe qui aime avoir la possession et le contrôle du cuir, cela fait mal, surtout que Martin Braithwaite est en train de lui piquer sa place de titulaire. L’enchainement des matchs en cette fin de saison devrait lui permettre d’avoir de nouveau sa chance, mais la première saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone ressemble pour le moment à un immense calvaire.