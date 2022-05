Ballon d’Or : Benzema ou Messi, il y a comme un doute !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle, Karim Benzema est indiscutablement le grand favori dans la course au Ballon d’Or 2022.

L’attaquant du Real Madrid a porté son équipe sur ses épaules tout au long de la saison. Avec 27 buts en championnat, Karim Benzema a guidé les Merengue vers le titre de champion d’Espagne. Avant une nouvelle victoire en Ligue des Champions, samedi soir contre Liverpool au Stade de France ? En attendant de connaître le résultat de la grande finale de la C1, Karim Benzema est le favori absolu dans la course au prochain Ballon d’Or. Cette année, la concurrence est incarnée par Kevin de Bruyne, Mohamed Salah ou encore Sadio Mané plutôt que par les légendaires Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui a réalisé une saison en demi-teinte au PSG. Mais selon Luis Suarez, ancien coéquipier de La Pulga au FC Barcelone, l’international argentin reste toujours un prétendant sérieux au Ballon d’Or. Bien que Luis Suarez reconnaisse que cette année, Karim Benzema le mérite un tout petit peu plus….

Messi sera toujours « le meilleur » selon Luis Suarez

« Le Ballon d'Or pour Benzema ? Pour cette saison, oui. Mais pour moi, Leo Messi sera toujours le meilleur du monde » a analysé Luis Suarez, pour qui Lionel Messi reste le meilleur joueur de la planète de manière incontestable en dépit de la saison colossale réalisée par Karim Benzema sous les couleurs du Real Madrid. Luis Suarez a profité de son interview à la Cadena SER pour évoquer un peu plus en longueur Lionel Messi. « J’ai été surpris de son départ de Barcelone. J’ai souffert avec lui parce qu’il était lui-même surpris de quitter le Barça. Le jeudi avant son départ à Paris, il me disait qu’il allait prolonger à Barcelone et quelques jours plus tard, sa femme me dévoilait que les plans avaient changé. Il était très triste » a confirmé Luis Suarez, pour qui le départ de Lionel Messi n’était pas prévu. Mais le PSG a profité de l’aubaine en sautant sur l’occasion de recruter l’un des meilleurs joueurs du monde. Malheureusement pour Paris, l’international argentin n’a pas brillé tout au long de la saison, ce qui lui empêchera sans doute d’être une nouvelle fois Ballon d’Or. Pour le plus grand bonheur de Karim Benzema.