Ballon d’Or : Deschamps supporter n°1 de Karim Benzema !

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de la Liga et finaliste de la Ligue des Champions, Karim Benzema est le favori dans la course au Ballon d’Or.

L’attaquant du Real Madrid a affolé les compteurs cette saison avec les Merengue en inscrivant 44 buts toutes compétitions confondues dont 15 en Ligue des Champions. Un bilan extraordinaire auquel il faut ajouter 15 passes décisives. De toute évidence, Karim Benzema a réussi la plus belle saison de sa carrière et à ce jour, on voit mal comment le Ballon d’Or pourrait lui échapper malgré la concurrence de joueurs tels que Sadio Mané, Mohamed Salah, Kevin de Bruyne ou encore Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à BeInSports, un certain Didier Deschamps a apporté son soutien à Karim Benzema dans la course au Ballon d’Or. Pour le sélectionneur des Bleus, il est évident que l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais mérite de rafler la mise au vu de sa saison extraordinaire avec le Real Madrid mais aussi grâce à ses performances remarquées en Equipe de France.

Ballon d'Or, Deschamps vote Benzema

« Vous parlez de l’excellence, c’est Karim, évidemment. Je suis à fond pour que ce soit un joueur français. Ce n’est pas moi qui vais lui attribuer. Il en a été très proche comme d’autres joueurs français l’ont été. Bien évidemment, Karim, Kylian est dans la lutte aussi… Même si on ne va pas se raconter d’histoire, à part des années bizarres, autrement ce sont des attaquants qui gagnent cette récompense individuelle. Mais de par ce qu’il fait tout au long de l’année avec son club et avec nous, oui, il le mérite » a loué Didier Deschamps, qui a profité de cette question pour tirer par ailleurs un coup de chapeau à Kylian Mbappé et à Christopher Nkunku, lesquels ne devraient pas être en mesure de concurrencer Karim Benzema mais qui ont eux aussi réalisé de très grosses saisons, respectivement avec le PSG ainsi qu’avec le Red Bull Leipzig.