Antoine Griezmann corrige une « énorme erreur »

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético Madrid cette semaine, et pour l'attaquant français c'est une nouvelle aventure qui commence avec les Colchoneros. Fred Hermel valide ce choix de quitter le FC Barcelone.

Cela a été le transfert le plus surprenant dans les ultimes minutes du mercato estival, Antoine Griezmann a quitté le FC Barcelone pour revenir à l'Atlético Madrid, deux ans après avoir fait le chemin inverse. Une retour qui n'emballe pas les abonnés du Wanda Metropolitano, le numéro de l'attaquant tricolore en 2019 ayant mis en fureur les socios madrilènes. Mais il n'empêche, le retour de Grizi au sein de l'effectif de Diego Simeone est un vrai bonheur pour l'ancien Barcelonais, d'autant plus qu'il sera là pour tenter de défendre le titre de Champion d'Espagne remporté la saison passé. Sur RMC, Fred Hermel estime que ce transfert va changer la vie d'Antoine Griezmann et dans la foulée celle de l'équipe de France.

Le nouveau Antoine Griezmann est arrivé !

Le journaliste de RMC est persuadé que l'attaquant des Bleus va retrouver son meilleur niveau. « Antoine Griezmann dit la vérité en disant que c’est la meilleure décision qu’il ait prise ces dernières années. Il dit la vérité. Il sait très bien qu’il avait commis une énorme erreur en allant à Barcelone, mais ce n’est pas de sa faute. Ce sont des gens qui l’entourent et qui ne l’ont pas bien conseillé et qui même pour certains ont fait pression sur lui. Grizou était très bien à Madrid. Je suis persuadé que son bon match contre la Finlande et les deux buts qu’il marque, c’est parce qu’il s’est débarrassé d’un poids. Cela arrive à tout le monde d’avoir un poids dans la vie, et quand on s’en sépare, cela va mieux. Je suis persuadé qu’Antoine Griezmann va faire une super saison avec l’Atletico qui en plus est la meilleure équipe d’Espagne. Il y a tout pour lui, donc c’est bien pour l’équipe de France (…) Il a changé de coupe de cheveux, ce n’est pas qu’anecdotique, il veut changer d’époque. Il y a une grosse opération de communication à mettre en place car les supporters ne l’attendent pas les bras ouverts. Il y a une reconquête énorme à faire », a prévenu Fred Hermel, qui avait évoqué ce retour de Griezmann en juin dernier avec le président de l'Atlético Madrid, lequel avait repoussé cette idée en affirmant que les supporters seraient trop furieux contre le joueur français.