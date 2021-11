Vente ASSE, Bernard Caïazzo change d'avis

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Alors que la vente de l’AS Saint-Etienne doit prendre un tournant décisif avant la fin de ce mois de novembre, Bernard Caïazzo a déjà pris une grande décision pour son avenir.

Pour la première fois depuis le début de cet exercice 2021-2022, le club du Forez a passé une semaine plutôt tranquille. Il faut dire qu’en gagnant son premier match de la saison contre Clermont le week-end dernier (3-2), lors d’une nouvelle fin de match complètement folle dans un Chaudron à huis clos, Sainté s’est enlevé une belle épine du pied. Tout simplement parce que l’ASSE n’est plus la lanterne rouge du championnat de France. Un fardeau lâché à Metz, alors que l’équipe de Claude Puel n’a plus que trois points de retard sur le premier non-relégable, Brest. Autant dire que Saint-Etienne aura clairement l’ambition de sortir de la zone rouge avant la fin de l’année civile. Ces deux prochains mois s’annoncent donc mouvementés dans le Forez, surtout que la vente du club pourrait se faire dans ce laps de temps. En effet, même si le cabinet KPMG a repoussé la date de ses rapports sur les dossiers de rachat au 23 novembre prochain, alors qu’une première deadline était fixée il y a quelques jours, la passation de pouvoirs pourrait bientôt se faire. Surtout que les deux présidents ont vraiment envie de passer la main. Roland Romeyer en tête, lui qui veut quitter son club depuis plusieurs mois maintenant. Et désormais, même Bernard Caïazzo veut partir.

Adieu Saint-Etienne, Bernard Caïazzo va rester à Dubaï

Selon les dernières rumeurs, l’actuel président du Conseil de Surveillance voulait garder un rôle à l’ASSE pour rester auprès des instances dirigeantes dans la foulée de la vente. Mais il n’en est finalement rien… Puisque selon les informations de BUT, « Bernard Caïazzo ne souhaiterait pas occuper un rôle honorifique à l'ASSE une fois la vente actée ». Ce qui signifie donc que le co-président se retirera complètement du club stéphanois après avoir cédé ses parts, alors même que certains candidats à la reprise, comme Jean-Michel Roussier, « envisageaient de lui laisser un rôle opérationnel au sein du club ». Il faut dire que Caïazzo a envie de tourner la page de manière définitive. Désormais installé à Dubaï, il a déjà préparé sa reconversion avec plusieurs sociétés. Mais avant de se concentrer à 100 % sur son business personnel, il va devoir trouver un bon successeur. Pour cela, il compte essentiellement sur l’analyse de KPMG, qui cherche à trouver le meilleur projet pour assurer l’avenir sportif et financier de l’ASSE.