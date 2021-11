Vente ASSE : Romeyer et Caïazzo donnent rdv le 23 novembre

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le feuilleton de la vente de l'AS Saint-Etienne n'est pas simple à suivre, mais du côté des deux présidents des Verts on veut garder la main en matière de communication.

Au lendemain d’une précieuse et spectaculaire victoire de l’AS Saint-Etienne face à Clermont, les supporters des Verts espéraient que les choses allaient se décanter lundi pour la vente du club par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais à part l’annonce d’une plainte contre le prince cambodgien Rachivak, accusé d’avoir produit un faux document, lequel a depuis menacé lui aussi d’attaquer l’ASSE, rien ne s’est passé au point même que la possibilité d’un report ou même d’une annulation de la vente du club du Forez a été évoquée. Mais les responsables stéphanois, via l’agence de communication qui gère ce dossier, ont réagi.

« 1- Soucieux de voir le dossier avancer, les actionnaires ont donné à KPMG la date limite du 23 novembre pour terminer ses investigations et donner ses conclusions finales sur la qualité des dossiers.

2- Les actionnaires confirment détenir des pièces qui prouvent que les représentants de Norodom Ravichak ont présenté des faux documents. Ils les présenteront en temps voulu.

3- Contrairement à ce qui a été écrit aujourd'hui, les fonds propres du club ne se sont pas évaporés. Ils sont largement supérieurs au chiffre avancé et permettront - comme la saison dernière - de terminer sereinement la saison », indiquent les dirigeants de l’AS Saint-Etienne dans un communiqué.