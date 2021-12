Stupeur à l'ASSE, deux joueurs refusent la CAN !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Si elle venait à être maintenue, la Coupe d’Afrique des Nations pourrait bien compliquer les affaires de Saint-Etienne dans l’opération maintien.

Et pour cause, de nombreux joueurs de l’ASSE sont potentiellement sélectionnables pour la CAN, à commencer par les leaders offensifs Wahbi Khazri et Denis Bouanga. Au-delà des deux attaquants, Saint-Etienne dénote au sein de son effectif Mahdi Camara ou encore Zaydou Youssouf comme joueurs susceptibles de défendre les couleurs de leurs pays respectifs au Cameroun en janvier prochain. Mais en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception de Nantes à Geoffroy-Guichard, le nouvel entraîneur stéphanois Pascal Dupraz a fait une annonce totalement inattendue. Selon l’ex-consultant de Prime Video, Camara et Youssouf ont fait savoir à leurs sélections qu’ils privilégiaient de rester à l’ASSE plutôt que de disputer la CAN afin d’aider le club à se maintenir.

Camara et Youssouf privilégient l'ASSE à la CAN

« Il y a des garçons qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester ici pour sortir le club de cette situation. Camara est en discussion avec le club depuis un mois, et il nous a dit qu'il préférait rester. Youssouf également » a livré Pascal Dupraz à la surprise générale. De toute évidence, cette attitude sera saluée par les supporters de l’ASSE en attendant de voir comment réagiront les sélections de la Gambie et des Comores à la suite de cette annonce. Pascal Dupraz a par ailleurs profité de sa présence en conférence de presse pour évoquer la mission maintien dans laquelle il est embarqué après avoir remplacé Claude Puel à la tête de Saint-Etienne. « La mission n'est pas compliquée mais exaltante. Le but est de rendre la défense moins perméable et notre attaque plus prolixe, c'est ça le boulot d'un coach. Si les choses étaient figées, on se ferait royalement chier. En s'appuyant sur les chiffres, il faut offrir moins de buts. Ma mission est aussi de dédramatiser la situation. Je n'ai pas envie de parler de ce qui ne marchait pas. Je ne veux pas servir mes adversaires » a confié Pascal Dupraz, qui a gagné son premier match avec l’ASSE dimanche après-midi en Coupe de France contre Lyon-Duchère et qui veut maintenant enchainer en Ligue 1 face à Nantes.