PSG : Mbappé en tribunes, Balbir voit l'ASSE éviter la fessée

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Vendredi soir pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne affrontera le PSG au Parc des Princes.

Une belle affiche entre deux équipes invaincues en Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais ces dernières semaines, les Verts piétinent avec trois nuls sur les trois derniers matchs. Cela n’empêche pas Denis Balbir de croire au gros coup de l’ASSE sur la pelouse du Parc des Princes, notamment grâce à son entraîneur Jean-Louis Gasset. Reste qu’il faudra se méfier de l’attaque de feu du PSG, malgré l’absence de Kylian Mbappé.

« Face à la meilleure attaque de Ligue 1, il faudra se montrer vigilant. La chance des Verts, c’est que Kylian Mbappé sera en tribune. Mais, même sans lui, il reste quand même de gros clients. Malgré la forme affichée par le PSG en ce début de saison, je ne pense pas que l’ASSE prendra une déculottée au Parc des Princes comme ce fut parfois le cas ces dernières saisons » a confié Denis Balbir sur But Football Club, avant de se montrer assez optimiste. « Jean-Louis Gasset connait bien ce stade et me paraît être l’homme de la situation pour faire un coup ». Pour créer la surprise au Parc des Princes, les Verts devront toutefois régler un problème qui persiste depuis deux matchs : son efficacité offensive assez défaillante…