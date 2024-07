Signature repoussée, l’ASSE patiente à cause des JO

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche de l’AS Saint-Etienne, le Néo-Zélandais Ben Old ne signera pas dans les prochains jours. L’ailier des Wellington Phoenix devrait plutôt rejoindre les Verts après les Jeux Olympiques de Paris 2024 qu’il disputera avec sa sélection.

Comme tous les autres pensionnaires de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a sans doute revu ses plans sur le marché des transferts. L’incertitude autour des droits TV ne peut qu’inciter à la prudence. Il n’empêche que le promu va débuter son recrutement dans les jours à venir. Sauf revirement de situation, Yunis Abdelhamid devrait rejoindre les Verts. Le défenseur central laissé libre par le Stade de Reims a choisi l’offre stéphanoise malgré l’intérêt du Stade Brestois, qualifié pour la Ligue des Champions.

Viendra ensuite le moment de boucler l’arrivée de Ben Old. Selon le média New Zealand Herald, l’ailier gauche des Wellington Phoenix est bel et bien proche d’un accord avec l’AS Saint-Etienne. Mais la source indique que le Néo-Zélandais ne s’engagera qu’après les Jeux Olympiques qu’il disputera cet été. En attendant, sans confirmer son transfert à venir, Ben Old s’est confié sur la suite de sa carrière. « Le plus important pour moi est de trouver un endroit où je pourrai jouer. C’est la chose la plus importante », a insisté le probable futur Stéphanois.

Le temps de jeu avant tout

« Je dois laisser mon ego de côté et ne pas me contenter de chercher le meilleur contrat si ce n’est pas un endroit où je pourrai jouer, me mettre en valeur et m’épanouir. Un départ en France avec une nouvelle langue ? Ce sera certainement un nouveau défi si c’est la voie que je choisis. Mais j’aime vraiment le défi d’aller dans un endroit où les gens ne parlent pas anglais et j’espère pouvoir apprendre une autre langue, c'est ce que j’adorerais faire. Et souvent, c’est le football qui parle. Même si ce serait difficile avec le style de vie, si je peux bien jouer au football, tout le reste se mettrait en place », a ajouté Ben Old, prêt à sauter le pas.