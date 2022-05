Révélations glaçantes sur le fiasco de l’ASSE

Dans : ASSE.

Pointée du doigt depuis des années, la gestion de l’AS Saint-Etienne a fini par lui coûter sa place en Ligue 1 au pire des moments.

C’est à dire au moment où le club pouvait être vendu, et surtout quand la Ligue 1 passe à 18 clubs et baisse donc le nombre de montées potentielles la saison prochaine. Mais bien au-delà de cette réalité que l’ASSE va devoir affronter dans les prochaines semaines, c’est la façon dont cette relégation a sanctionné la deuxième partie de saison des Verts qui fait froid dans le dos.

Dans un très long article retraçant les 123 derniers jours qui ont précipité la descente de Saint-Etienne, Bernard Lions délivre les scoops conservés jusqu’à présent, même si certains épisodes ont déjà éclaté ces derniers mois. La liste est interminable et met en avant l’incroyable amateurisme des Verts, le manque d’humilité de leur entraineur, la gestion humaine désastreuse, sans compter le comportement des supporters qui n’a rien arrangé.

Amazon filmait bien l'ASSE

Tout cela pourrait faire l’objet d’un documentaire, mais probablement pas dans le sens voulu. Amazon avait en effet proposé de faire un documentaire sur la fin de saison de l’ASSE, histoire de retrouver le « drama » du maintien du Toulouse de Pascal Dupraz en 2016. Les dirigeants stéphanois se sont toujours défendus d’avoir mis ce projet en place avec Amazon, et pourtant Bernard Lions crie au mensonge, et affirme qu’Amazon a tourné jusqu’au bout pour pouvoir diffuser ces séquences, avant que la descente des Verts ne vienne tout gâcher. Un mensonge de plus, alors que le président de l’ASSE, Roland Romeyer est accusé de ne pas avoir tenu sa parole de ne pas utiliser Bernardoni et Thioub, prêtés par Angers, contre le SCO, provoquant une grosse tension lors du match entre les deux équipes.

A cette époque, Saint-Etienne remontait au classement et Pascal Dupraz bombait le torse, pensant à fêter le maintien dans le kop, à son futur contrat, et à tailler ses rivaux comme les entraineurs de Clermont et Bordeaux notamment. Le Savoyard en viendra même à se battre avec André Monteiro, l’adjoint de David Guion, dans les coulisses du stade de Bordeaux. Mais visiblement, chez le technicien comme chez les joueurs, la mentalité n’était pas au rendez-vous pour se sauver. Romain Hamouma se blesse sérieusement à la main en frappant dans un punching-ball lors de l’anniversaire de Wahbi Khazri, Mahdi Camara prend un jeune coéquipier pour un punching-ball après une altercation de ce dernier avec la mère du capitaine des Verts.

Khazri demande une prime de maintien

Malgré ces situations peu reluisantes, les joueurs n’oublient pas de penser à leur prime. Khazri ose demander une prime de maintien avant la dernière journée et le match à Nantes, ce que la direction lui refuse, préférant consacrer cet argent aux employés du club. Le maintien ne sera pas au rendez-vous, le tout devant une tribune vide en raison de la suspension d’une partie de Geoffroy-Guichard. Les Green Angels avaient préféré allumé de multiples fumigènes et provoquer l’interruption du match face à Monaco pour fêter leur anniversaire. Des supporters qui ont réussi à récupérer des adresses des joueurs ou de leur président Roland Romeyer, l’invitant à « traverser la route ». Ce tag mis sur sa maison faisait ainsi une référence très glauque au faut que le dirigeant stéphanois habite face à un cimetière. Désormais, c’est tout l’ASSE que l’on enterre, et difficile de déceler les comportements dignes dans cette sombre histoire.