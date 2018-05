ASSE : L'ASSE plus riche que l'OM ? Romeyer n'ose pas y croire

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Sauf énorme retournement de situation, l'AS Saint-Etienne changera de propriétaire en fin de semaine, l'accord étant attendu au plus tard le 25 mai. La fin d'une époque pour les Verts, puisque l'ASSE passera sous pavillon américain. Même si forcément Roland Romeyer a eu un pincement au coeur en quittant Geoffroy-Guichard samedi soir, il estime qu'avec PEAKS6, l'AS Saint-Etienne peut désormais prétendre à de grosses ambitions sportive.

« Un projet aussi ambitieux que l’OM ? Vous avez pu lire qu'il (Ndlr : le repreneur) a une surface financière supérieure à McCourt, mais cela ne veut rien dire du tout... Est-ce qu'il investira autant ? C'est compliqué, on verra, on est en train de discuter. Je veux qu'il fasse de l'AS Saint-Étienne, un club européen chaque année, dans les 5 premiers pour qu'il aille titiller ceux de devant. Ce n'est ni une voiture, ni une maison que l'on vend, c'est une entreprise où il y a de de la passion, de l'affectif... Moi ce qui m'importe c'est les finances qui vont rentrer dans le club pour pouvoir le rendre meilleur. Après, il y a aussi le gendarme du football, la DNCG, qui va les recevoir, on va voir les garanties à ce moment-là », a confié, sur France Bleu Saint-Etienne Loire, le dirigeant de l'ASSE, qui s'apprête à donner les clés des Verts.