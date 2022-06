OM : Wahbi Khazri à Marseille, l’improbable rumeur !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Libre de tout contrat à la fin du mois, Wahbi Khazri va quitter Saint-Etienne et suscite la convoitise de plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OM.

Auteur de dix buts en championnat cette saison, Wahbi Khazri ne restera pas à l’ASSE, reléguée en Ligue 2 au terme d’une saison cauchemardesque. Malgré les déboires de son équipe, l’international tunisien a réussi à tirer son épingle du jeu en inscrivant sa dizaine de buts en Ligue 1, comme il le fait depuis des années. C’est donc naturellement que l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, en fin de contrat au 30 juin, se retrouve courtisé dans l’optique de la saison prochaine. Selon les informations du journal L’Equipe, trois clubs de Ligue 1 ont manifesté leur intérêt pour récupérer gratuitement Wahbi Khazri la saison prochaine. Et pas des moindres puisque le quotidien national croit savoir que les clubs intéressés sont Nice, Lille… et l’Olympique de Marseille.

Khazri intéresse Nice, Lille et l'OM

A priori, Wahbi Khazri ne serait titulaire dans aucun de ces trois clubs. Mais l’OGC Nice, Lille et l’OM sont tous à la recherche de joueurs de complément à moindre coût. Wahbi Khazri coche toutes les cases. D’abord, il est libre et ne coûtera donc aucune indemnité de transfert. De plus, son salaire est abordable pour des clubs d’une telle dimension à l’échelle nationale. Et surtout, il s’agit d’un joueur rodé aux joutes de la Ligue 1 et qui est susceptible d’apporter une plus-value à n’importe quel effectif du championnat de France. La piste marseillaise est néanmoins la plus surprenante de toutes, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli disposant d'un réseau de recrutement important et n'ayant pas pris l'habitude depuis un an de recruter en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, Wahbi Khazri aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. S’il le désire, le Tunisien peut également faire le choix de quitter la France pour tenter une nouvelle aventure à l’étranger. Et pour cause, les agents de Khazri sont en contact avec des clubs de Série A dont les noms n’ont cependant pas filtré pour le moment.