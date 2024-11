OL-ASSE ‍: Les Verts promettent un match à 100 points

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Dimanche prochain, le derby OL-ASSE fera son retour après plus de 2 ans d'absence. Un match pas comme les autres pour les joueurs des deux équipes, comme le rappelle à sa manière le Stéphanois Louis Mouton.

Certains matchs dans le calendrier valent plus que d'autres et peuvent totalement retourner un public entier. C'est le cas du derby OL-ASSE, présenté comme le plus grand derby de France. Les deux clubs ont déjà besoin de points, Lyon pour l'Europe et Saint-Etienne pour le maintien, mais cette rencontre possède une valeur inestimable. C'est d'autant plus le cas que Lyonnais et Stéphanois étaient privés de ce rendez-vous depuis deux saisons après la relégation des Verts en Ligue 2 en 2022. La portée de ce match a été résumée par le jeune milieu stéphanois Louis Mouton.

Battre l'OL ça vaut 100 points

Présent en zone mixte après le succès des siens contre Strasbourg 2-0, Mouton a été interrogé sur le rendez-vous de dimanche prochain. Difficile de mieux connaître le derby que Louis Mouton puisqu'il a été formé à l'ASSE et qu'il en a joué plusieurs chez les jeunes. Le milieu stéphanois de 22 ans est impatient de disputer enfin cette rencontre en Ligue 1, voulant évidemment faire un résultat malgré la supériorité de l'OL sur le papier. Il a estimé la valeur d'une victoire à Lyon par rapport à un match classique de Ligue 1 et c'est déroutant.

« C’est un match ultra spécial. C’est un match à 100 points. C’est inimaginable. C’est incroyable de vivre des derbys comme ça. Il y a vraiment une rivalité...même nous en étant jeunes on recevait 2000 spectateurs alors qu’on avait que 15 ans. Il y avait déjà un engouement incroyable donc on va essayer de faire au mieux. On va essayer de se bagarrer avec nos armes et rien lâcher », a t-il lâché au micro de la chaine TL7. Il est vrai qu'une victoire à Lyon ferait oublier aux supporters stéphanois le début de saison poussif des leurs et notamment la fessée 8-0 reçue à Nice.