Officiel : Les supporters de l’ASSE boycottent la finale

Dans : ASSE.

Il n’y aura pas de supporters de l’AS Saint-Etienne le vendredi 24 juillet pour la finale de la Coupe de France face au PSG.

Les supporters, avec le soutien de leur club, ont annoncé leur boycott de cette rencontre pour des raisons évidentes. Pour une fois, ce n’est pas la répression, les conditions d’accueil ou les sanctions qui amènent cette décision, mais l’incapacité d’emmener seulement une petite délégation de 900 personnes pour cette rencontre. Le quota attribué empêche littéralement un partage sans faire des milliers de malheureux, et il a été jugé plus simple de renoncer à l’ensemble des billets.

« Avec 900 places pour les supporters stéphanois et des conditions sanitaires impossibles à respecter, nous avons décidé à contrecoeur qu'aucun des cinq groupes de l'AS Saint-Étienne n'ira supporter les Verts à Saint-Denis [...] Ce sont nos joueurs qui auront la charge de représenter fièrement tout un peuple et toute une ville », ont fait savoir les cinq groupes de supporters de l’ASSE dans un communiqué commun. Une décision comprise et acceptée par le club, qui a décidé de ne pas emmener de sponsors ou de partenaires pour cette rencontre, histoire de mettre tout le monde dans le même bateau. Il n’y aura en revanche pas de boycott de la part des joueurs et de l’ensemble du club, contrairement à ce qu’avait laissé entendre Roland Romeyer il y a quelques semaines. 5000 spectateurs sont autorisés pour cette rencontre, et comme le PSG risque d’en faire de même acec cette décision impossible de limiter le nombre de supporters, il se murmure que les places pourraient être données aux soignants très sollicités pendant la crise du Covid-19.