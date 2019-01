Officiel : L'ASSE prolonge deux jeunes du centre de formation !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Désireux de s’appuyer sur les jeunes talents de son centre de formation, Saint-Etienne a annoncé ce mardi la prolongation de deux purs produits du club, à savoir Kenny Rocha et Makhtar Gueye. Les deux joueurs, qui ont pointé le bout de leur nez avec les professionnels ces derniers mois, sont désormais liés à l’ASSE jusqu’en juin 2023.

« Je suis très heureux de poursuivre l’aventure au sein de l’ASSE. Cela fait désormais cinq ans que je fais partie du club. J’ai beaucoup appris, beaucoup évolué et surtout beaucoup muri. J’aspire désormais à viser encore plus haut » a expliqué Kenny Rocha, satisfait de poursuivre l’aventure dans le Forez. Tout comme son jeune partenaire Makhtar Gueye, buteur contre Strasbourg le 19 août dernier en Ligue 1. « C’est un très grand jour pour moi. Je suis extrêmement satisfait de prolonger mon contrat avec l’ASSE. En mois d’un an, j’ai eu la chance de beaucoup progresser, de m’entraîner avec le groupe professionnel et même de débuter en Ligue 1. Je veux encore apprendre auprès des grands joueurs que je côtoie au quotidien ». Les Verts font confiance à leurs jeunes, et ils le prouvent.