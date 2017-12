Officiel : Ghislain Printant entraîneur adjoint à l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans un communiqué l'AS Saint-Etienne a officialisé ce samedi après-midi la nomination de Ghislain Printant au poste d'adjoint de Jean-Louis Gasset, lequel est devenu entraîneur numéro 1 de l'ASSE mercredi soir une heure avant le match des Verts à Guingamp.

« Un accord a été conclu ce samedi entre l’AS Saint-Etienne et Ghislain Printant., lequel vient renforcer, comme entraineur adjoint, le staff technique du groupe professionnel désormais dirigé par Jean-Louis Gasset. C’est Aimé Jacquet, ancien Vert et ambassadeur à vie de l’ASSE, qui a lancé sa carrière d’éducateur. Ghilsain Printant n’a que 28 ans lorsque le sélectionneur champion du monde, alors entraîneur de Montpellier, propose à cet ancien gardien de but, devenu éducateur, d’intégrer l’encadrement technique de l’équipe héraultaise. Jusqu’en 2004, Ghilsain Printant occupe plusieurs postes au sein du MHSC : entraîneur adjoint, formateur, responsable des U17 nationaux et de l’équipe réserve. C’est en 2010 qu’il rejoint le SC Bastia où il prend la direction du centre de formation.



Nommé entraîneur principal du club corse en novembre 2014, Ghislain Printant réussit l’exploit de sauver de la relégation l’équipe professionnelle, 19e de Ligue 1 à son arrivée, mais aussi de la qualifier pour la finale de la Coupe de la Ligue, perdue contre le Paris-Saint-Germain.



En janvier 2017, il est nommé entraîneur adjoint de Jean-Louis Gasset, qui a repris les commandes du MHSC. Le duo se voit confier la mission de maintenir en Ligue 1 Montpellier, 15e du championnat avec un point d’avance sur le premier club relégable. Complémentaires, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant atteignent leur objectif quatre mois plus tard.



Apprécié pour ses qualités humaines, son expertise technique et son expérience, Ghislain Printant participera à la reprise de l’entraînement des Verts programmée le samedi 30 décembre prochain », annonce l’AS Saint-Etienne, qui ne cache plus vraiment que l’objectif est désormais d’assurer le maintien des Verts en Ligue 1.