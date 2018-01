Officiel : Enfin, Yann M’Vila signe à l’ASSE

Dans : ASSE, Mercato.

Après l’échec de la signature de Stefan Mitrovic, l’AS Saint-Etienne a enfin connu une issue positive à l’un de ses gros dossiers de l’hiver. Libéré par son club de Rubin Kazan, Yann M’Vila s’est engagé pour un an et demi avec les Verts. Le futur numéro 6 de Saint-Etienne arrive donc en France pour se relancer après un passage mitigé en Russie, et des prêts en Italie (Inter Milan) ou Angleterre (Sunderland). A 27 ans, le milieu de terrain possède déjà une belle expérience, et quelques sélections aussi en équipe de France du temps où il crevait l’écran avec le Stade Rennais. Il devra aussi maitriser ses nerfs dans un contexte délicat, lui qui avait connu une fin d’aventure mouvementée avec le club breton, et quelques déboires extra-sportifs également.

« La signature de Yann M'Vila montre toute notre ambition et notre détermination. Yann correspond totalement au profil de renfort que nous avions défini: un joueur qui constitue une valeur ajoutée sur le plan technique, leader sur le terrain avec une grande expérience et beaucoup de caractère ! L'ASSE a des ressources et nous nous donnons les moyens de rebondir lors de cette deuxième partie de saison. L'arrivée de Yann montre aussi que l'ASSE reste un club attractif », s’est félicité le président stéphanois Roland Romeyer, conscient d’avoir tout de même conclu une arrivée de prestige sans non plus se ruiner.