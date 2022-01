Mateta à l'ASSE, mauvaise nouvelle

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Les dirigeants affichaient une vraie confiance concernant la possible signature de Jean-Philippe Mateta. Mais le dossier de l'attaquant de Crystal Palace semble être devenu beaucoup plus complexe.

Tandis que mardi le SCO Angers a officialisé des discussions en cours avec l’AS Saint-Etienne pour le prêt de Paul Bernardoni et Sada Thioub afin d’alléger sa masse salariale, les dirigeants de l’ASSE tentent toujours de trouver une solution afin d’obtenir le prêt de Jean-Philippe Mateta, prêté par Mayence à Crystal Palace. Agé de 24 ans, le joueur révélé à Châteauroux, et éphémère joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait donc revenir en Ligue 1 à l’occasion de ce mercato hivernal 2022. La confiance est grande du côté de Geoffroy-Guichard de parvenir à un accord avec le club allemand, qui doit d’abord obtenir la rupture du prêt signé ave Crystal Palace. Sur le papier, tout s’annonçait pour le mieux, Mateta ayant bien du mal à avoir du temps de jeu sous les ordres de Patrick Vieira, même si cela a évolué lors des derniers matchs. Et mardi L’Equipe évoquait même la possible venue de l’attaquant de 24 ans en fin de semaine dans le Forez. Cependant, les choses auraient évolué et pas dans le sens souhaité par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Crystal Palace prêt à garder Mateta jusqu'en juin

Rayan Taylor, journaliste de l’Express, que finalement Crystal Palace devrait conserver Jean-Philippe Mateta jusqu’à la fin de l’actuelle saison. « Alors qu’il y a de l'intérêt pour Mateta de la part de clubs en France et en Allemagne, Palace a envisagé la résiliation de son prêt et a même eu des discussions de fond sur la perspective de signer Borja Mayoral du Real Madrid (actuellement prêté à Rome) jusqu'à la fin de la saison, en tant que remplaçant potentiel. Mais après l'impressionnant but de Mateta contre Norwich, le club pense qu’il peut apporter des choses dans la seconde moitié de la saison malgré le fait qu'il reste derrière Odsonne Edouard et Christian Benteke dans l'ordre hiérarchique. De plus, avec les complications que sont les soucis de covid et un différend juridique en cours entre Mateta et son ancien représentant, il ne semble pas que le moment soit venu pour lui de changer de club », explique le reporter du tabloïd anglais. De quoi semer le trouble du côté de l'AS Saint-Etienne.