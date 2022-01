L1 : Mateta à l'ASSE, les Verts y croient

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le mercato s’est brutalement accéléré ce mardi à Saint-Etienne avec les arrivées imminentes de Paul Bernardoni et de Sada Thioub.

Pascal Dupraz avait réclamé des renforts, indispensables selon lui pour maintenir l’ASSE en Ligue 1, il a été entendu. Alors que le mercato hivernal ouvre tout juste ses portes, Saint-Etienne se montre très actif. Les Verts ont déjà recruté Bakary Sako, buteur dès sa première contre Jura Sud en Coupe de France, jusqu’à la fin de la saison. Dans les prochaines heures, le club stéphanois officialisera également le prêt de Paul Bernardoni en provenance d’Angers. Un autre joueur du SCO est proche de Saint-Etienne en la personne de l’attaquant Sada Thioub, en manque de temps de jeu sous les ordres de Gérald Baticle. Et selon les informations de L’Equipe, les Verts vont maintenant s’attaquer au dossier le plus corsé, celui menant à Jean-Philippe Mateta.

Mateta ne viendra pas cette semaine

Saint-Etienne a manifesté depuis plusieurs jours son intérêt auprès de Crystal Palace pour l’attaquant de 24 ans. Un prêt jusqu’à la fin de la saison et sans option d’achat est en discussions, mais aucun accord ne devrait intervenir avant la fin de la semaine selon le quotidien national. Pour l’heure, les négociations bloquent sur la prise en charge du salaire de l’ancien buteur du Havre et de l’Olympique Lyonnais, dont les émoluments made in Premier League sont trop imposants pour que le club stéphanois puisse les assumer à 100 %. Les discussions se poursuivent donc entre Saint-Etienne et Crystal Palace, avec l’espoir que cela aboutisse au plus vite, Pascal Dupraz ayant identifié le poste d’avant-centre comme à renforcer de toute urgence. En parallèle, le club continue d’explorer plusieurs pistes à d’autres postes. En défense, Colin Dagba (PSG) est surveillé au même titre que Zinedine Ferhat, dont la situation à Nîmes a également interpellé Montpellier.