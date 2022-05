Larqué raye Caïazzo de l’histoire de l'ASSE et défonce Dupraz

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Saint-Etienne a été plongé dans le chaos après la défaite contre l’AJ Auxerre, synonyme de relégation en Ligue 2.

Après la victoire de l’AJA lors de la séance de tirs au but, les supporters de l’ASSE ont totalement craqué en envahissant le terrain et en lançant de nombreux fumigènes à l’aveugle. La situation aurait pu devenir dramatique mais heureusement, aucun blessé grave n’a été déploré par les forces de l’ordre. La situation est plus chaotique que jamais à Saint-Etienne, qui devrait commencer la saison en Ligue 2 avec du huis clos et peut-être des points de pénalité au vu de la gravité des évènements. A qui la faute ? Ces dernières semaines, les Ultras de l’ASSE s’en sont pris aux joueurs mais avant tout aux dirigeants. Sur l’antenne de RMC, Jean-Michel Larqué s’est également attaqué à une partie de la direction stéphanoise. Si l’ancien joueur légendaire de Saint-Etienne épargne Roland Romeyer, il n’est en revanche pas tendre avec Bernard Caïazzo.

« Je suis en colère, très en colère, et ma position d’ambassadeur de l’ASSE ne m’oblige pas à me taire, bien au contraire. Elle m’oblige à dire la vérité. Sur ce que j’ai vu, la tristesse l’emporte largement sur la colère. Les mois précédents, des dirigeants jusqu’aux joueurs, ne ressemblent en rien aux valeurs qui ont fait la légende des Verts. Un président principal actionnaire du club qui ne met pas les pieds au stade pendant deux ans et demi, il doit être effacé des tablettes du football français. Pour abandon du poste et mise en péril du patrimoine. C’est une honte » s’est énervé Jean-Michel Larqué sur RMC en s’attaquant à Bernard Caïazzo, avant de poursuivre. « Il s’est encore caché, il a abandonné tout le monde. Je suis en colère après des gens qui n’ont aucun courage. Il voulait être dans la lumière des projecteurs, j’espère qu’il est dans la honte des ténèbres. Et encore que, je n’en suis pas sûr » s’est emporté le consultant de Rothen s’enflamme.

Larqué n'oublie pas Dupraz

En conclusion, Jean-Michel Larqué a par ailleurs égratigné Pascal Dupraz, qu’il n’oublie pas de citer parmi les responsables de la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2. L’ancien commentateur de TF1 accuse Pascal Dupraz d’avoir davantage pensé à son avenir qu’à celui des Verts à un moment de la saison, ce qui a sans doute précipité la chute de l’ASSE. « L’entraîneur, c’était la caution technique et athlétique de l’équipe. Il avait un objectif, un, et il l’a oublié. Dès qu’il y a eu une petite embellie, il a parlé immédiatement, non pas de l’objectif qu’il fallait atteindre, mais de son propre avenir et de la prolongation de son contrat. Dès qu’il a mis ça sur le tapis, ça a été le néant. Plus rien. Il y a bien eu quelques punchlines de pacotille, du style: "On est en Ligue 1 et demi". Mais nous, on lui a demandé de rester en Ligue 1, et il n’a pas réussi. Les paroles c’est bien, mais les bons résultats, c’eût été mieux » a balancé Jean-Michel Larqué, qui aurait sans doute pu s’attaquer à beaucoup de monde au vu de la colère qui était la sienne à l’antenne après la défaite de l’ASSE contre l’AJA.