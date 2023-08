La vente de l'ASSE définitivement annulée ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a débuté par une défaite à Geoffroy-Guichard sa saison 2023-2024 de Ligue 2. Et dans les coulisses du Chaudron, l'idée d'une vente des Verts est visiblement terminée pour les deux propriétaires de l'ASSE.

Retombés en Ligue 2 la saison passée, les Verts n’ont pas réussi à revenir directement dans l’élite, ce qui était le rêve secret du duo de présidents. L’AS Saint-Etienne est donc repartie au combat cette saison avec l’espoir de réussir à remonter à Ligue 1, même si la défaite face à Grenoble a souligné que la formation de Laurent Batlles avait de sérieux manques sur le plan offensif. En attendant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours aux commandes de l’ASSE, les deux co-propriétaires n’ayant jamais trouvé le candidat idéal au rachat du club, refusant même quelques offres qu’ils doivent regretter lorsque le club était encore en Ligue 1. Et à en croire Patrick Guillou, l’idée d’une vente de Saint-Etienne n’est plus à l’ordre du jour.

L'AS Saint-Etienne n'est plus à vendre

Tandis que Romeyer et Caïazzo sont désormais d’une discrétion absolue, ce qui n’évite pas les quolibets du public stéphanois, les deux hommes auraient rangé le dossier dans un placard, conscients que l’époque n’était pas vraiment idéale pour tirer quelques millions d’euros d’une très peu probable cession de l’AS Saint-Etienne. « L’ASSE est un avion supersonique sans ailes. Donc cloué au sol. Les explications d’après match permettront une énième fois de faire gober des œufs trop gros. Le triumvirat (Soucasse, Rustem, Perrin) solidement retranché ne risque pas de se faire renverser par la garde présidentielle. D’ailleurs les deux présidents ont, semble-t-il, enlevé le post-it « vente du club » du frigo », révèle, dans une formule dont il a le secret, Patrick Guillou dans les colonnes du Progrès.