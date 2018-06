ASSE : Toulouse s'attaque à cet indésirable de Gasset !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, TFC.

A la suite du départ d’Issa Diop à West Ham pour 25ME, Toulouse cherche un défenseur central d’urgence.

Et selon les informations communiquées par la Dépêche du Midi, un joueur de Ligue 1 plairait beaucoup à Alain Casanova et aux dirigeants du TFC : Kévin Théophile-Catherine. Pas franchement dans les plans de Jean-Louis Gasset en vue de la saison prochaine à l’AS Saint-Etienne, le défenseur de 28 ans ne devrait pas prolonger son contrat. Il va ainsi se retrouver libre de s’engager dans le club de son choix dès le 30 juin prochain.

Et selon le journal régional, Toulouse s’est d’ores et déjà rapproché de l’entourage du joueur afin d’évoquer les contours d’un éventuel futur contrat. Reste désormais à savoir si Alain Casnova souhaite faire de Kévin Théophile-Catherine un joueur d’appoint de l’effectif, ou si sa volonté est d’en faire le remplaçant naturel d’Issa Diop en défense centrale. Si tel était le cas, alors certaines dents risqueraient de grincer du côté des supporters, qui s’attendent sans doute à un renfort plus conséquent grâce au chèque de 25ME encaissé par Olivier Sadran…