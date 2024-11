L’ASSE vise une recrue surprise en défense

A la recherche d'un nouvel élément défensif, l'AS Saint-Etienne aurait coché le nom de Lazaros Rota, latéral droit de l'AEK Athènes. Il y a toutefois un « mais ».

La saison 2024-2025 de l'AS Saint-Etienne est éprouvante. Alors que tout était réuni pour que les supporters vivent de meilleurs moments que lors des deux exercices précédents, la situation est de plus en plus dangereuse. Olivier Dall'Oglio a eu du mal à trouver la formule lors des premières journées de Ligue 1. Actuellement 16e du championnat de France, tout n'est pas perdu pour autant. Les Verts n'ont que 4 points d'écart avec Lens, 7e, qui compte pourtant le même nombre de victoires (3). Pour éviter un fiasco et une redescente immédiate en Ligue 2, la direction devrait s'activer lors du mercato hivernal.

Lazaros Rota is reportedly a transfer target for AS Saint-Étienne!



The rumoured price tag for Rota is believed to be at around 3-million euros at this point in time.



