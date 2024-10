L'ASSE va devoir gérer un buteur international à 10ME

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne s'est relancée en Ligue 1 après sa probante victoire face à Auxerre. Pour garder sa place dans l'élite, les Verts auront besoin de tout le monde, y compris de leur jeune buteur international belge.

Recruté cet été pour 10 millions d'euros en provenance de Westerlo, Lucas Stassin n'a pas encore marqué le moindre but sous le maillot de l'ASSE. A 19 ans, et lié avec Saint-Etienne jusqu'en 2028, le jeune international U21 belge a du mal à trouver ses marques dans l'équipe d'Olivier Dall'Oglio, au point que ce dernier mise désormais sur Ibrahim Sissoko, lequel a marqué son lot de buts depuis qu'il a rejoint Sainté la saison passée, notamment déjà deux cette saison. Cette semaine, Lucas Stassin a retrouvé sa sélection nationale, qui affrontait l'Ecosse dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2025, et l'attaquant stéphanois a signé un doublé, confirmant qu'il n'avait pas les pieds carrés. Et son sélectionneur national a tenu à rappeler à tout le monde, et probablement aussi à l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, que Stassin était une fine gâchette.

S'exprimant dans les médias belges, Gill Swerts, le sélectionneur des Espoirs belges, a tenu à souligner l'efficacité de Lucas Stassin : « Lucas a encore une fois montré qu'il avait le sens du but. » En Belgique, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que l'AS Saint-Etienne ne fasse pas plus confiance au jeune buteur, même si forcément les Verts n'ont qu'un objectif cette saison en Ligue 1, à savoir se maintenir. Et pour cela, Dall'Oglio a besoin d'efficacité, ce qui est pour l'instant plus le cas de Sissoko et même de Zuriko Davitashvili, auteur d'un triplé contre l'AJ Auxerre même s'il n'est pas avant-centre de métier. Avec cette performance avec la Belgique, Lucas Stassin envoie un beau signal avec l'ASSE, ils n'ont pas dépensé 10 millions d'euros pour rien, le jeune attaquant espérant vite le prouver en Ligue 1, quitte à donner des migraines à son coach au moment de faire des choix.