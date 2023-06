L'ASSE tient son coupable, il risque d'être viré

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer se sont réveillés à l'ASSE. Ils ont enfin réagi aux difficultés sportives du club, prenant pour bouc-émissaire Loic Perrin avec des propos assumés et d'autres moins.

Il était presque devenu l'homme invisible à Saint-Etienne. Bernard Caiazzo est toujours président du conseil de surveillance de l'ASSE mais on ne l'a pas beaucoup vu dans le Forez ces dernières années. Il a vécu la chute du club en Ligue 2 depuis Dubai où il vit quasi exclusivement désormais. Sa seule façon de renouer avec l'AS Saint-Etienne intervient quand il veut vendre le club. Une tentative qui a échoué depuis près de deux ans. Cependant, ces dernières heures, Caiazzo a refait parler de lui publiquement en réagissant à la 8e place de l'ASSE en Ligue 2. Il a chargé à demi-mot Loic Perrin, coupable d'errements fatals aux Verts.

Perrin, ciblé fortement par le duo présidentiel

« Le recrutement du club est défaillant pendant plusieurs années et a coûté des dizaines de millions d'euros », a t-il lâché à l'occasion de la sortie d'un livre sur les 90 ans de l'ASSE. Une attaque pas anodine envers Loic Perrin, le directeur du recrutement stéphanois. C'est pire en coulisses selon Mohamed Toubache-TER. L'insider révélait que Perrin avait une cible dans le dos au club, surtout de la part de Roland Romeyer.

L’empire contre-attaque.



La sortie de Caïazzo + les propos en off de Romeyer… une cible: Perrin.



Faudrait être naïf pr ne pas le comprendre. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 23, 2023

Selon lui, Romeyer qualifie Loic Perrin de « charlot » en privé. Des paroles publiques et des piques en privé symptomatiques d'un déchainement du duo présidentiel envers Loic Perrin. Mais, pas sûr que cela convienne aux supporters. Si Perrin n'a pas réalisé que des bons coups au mercato, son travail en janvier 2023 avec la venue de Niels Nkounkou a beaucoup plu. Haïs par les supporters stéphanois, Romeyer et Caiazzo ne réussiront pas à retourner la situation en ciblant Perrin. Ils ternissent encore plus leur image avec ces révélations au contraire.