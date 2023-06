L'ASSE ou l'Arabie Saoudite, la star de L2 a choisi

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Arrivant en fin de contrat à l'AS Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso ne prolongera pas chez les Verts. L'ASSE pensait pouvoir conserver l'attaquant, mais l'Arabie Saoudite est passée par là.

Troisième meilleur buteur de Ligue 2 avec 17 réalisations à son actif, mais meilleur passeur de ce championnat, Jean-Philippe Krasso a pesé lourd dans le net redressement de l’AS Saint-Etienne après un début de saison désastreux. Seul problème, l’attaquant de 25 ans arrive en fin de contrat et pour l’instant les négociations entre l’ASSE et Jean-Philippe Krasso n’avaient rien donné. Mais du côté du Forez, la fin du feuilleton est désormais connue. Car comme d’autres joueurs, l’international ivoirien va très certainement céder aux sirènes saoudiennes. Sports Zone et Romain Molina confirment que l’attaquant des Verts est dans le collimateur de l’Arabie Saoudite et une offre XXL va permettre de boucler le dossier. L’AS Saint-Etienne n’a aucun moyen pour rivaliser dans ce secteur financier avec le nouvel eldorado du football, et les dirigeants stéphanois auront fort à faire pour lui trouver un remplaçant.