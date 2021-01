ASSE : Mostafa Mohamed fait le forcing pour signer à Sainté

Dans : ASSE.

Le transfert possible de Mostafa Mohamed à l'AS Saint-Etienne a animé l'actualité des Verts. L'attaquant égyptien fait le forcing pour que Zamalek s'entende avec l'ASSE.

Depuis quelques semaines, Mostafa Mohamed donne des migraines aux dirigeants de l’AS Saint-Etienne, enfin surtout à Roland Romeyer qui est à la manoeuvre dans ce dossier, Bernard Caïazzo semblant un peu plus éloigné des affaires stéphanoises actuellement. Pour s’offrir le renfort de l’attaquant égyptien de Zamalek lors de ce mercato d'hiver, le staff des Verts a multiplié les démarches, les offres, et a même poussé Roland Romeyer a faire une apparition surréaliste sur une chaîne de télévision égyptienne. La semaine passée, on évoquait une offre de 5 millions de dollars plus une part à la revente émise par l’ASSE, mais cette proposition a été fermement refusée par le club égyptien.

Mais ce mercredi soir, Saber Desfarges affirme que Mostafa Mohamed fait le forcing pour rejoindre le club du Forez avant la fin du marché hivernal des transferts. « Mostafa Mohamed actuellement dans les bureaux de ses dirigeants pour tenter de débloquer la situation. Les positions entre Saint-Etienne et Zamalek se rapprochent, mais toujours pas d’accord. Malgré l’offre de Galatasaray, le joueur veut Sainté », explique le journaliste de Téléfoot.