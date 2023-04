L'ASSE « n’a pas le niveau », son constat est terrible

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Assurée du maintien, après avoir pas mal tremblé, l'AS Saint-Étienne a compris samedi contre Metz ce qui lui manquait pour être au niveau d'une équipe qui joue la montée en Ligue 1. Pour les Verts, le constat est sans pitié.

33.000 spectateurs avaient pris le chemin de Geoffroy-Guichard samedi après-midi, la belle série stéphanoise (10 matchs sans défaite) ayant redonné le moral à des supporters qui depuis deux ans prennent gifle sur gifle. Mais le FC Metz a ramené le Chaudron à la réalité, à savoir que l'ASSE est bien au chaud dans le ventre mou de la Ligue 2 et ne peut envisager mieux cette saison. Ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, et consultant de BeInSports, Patrick Guillou a regardé ce ASSE-Metz remporté par les Lorrains (1-3), et il avoue ne pas trop surpris par cette défaite. Dans Le Progrès, il fait un rude bilan pour l'équipe de Laurent Batlles.

L'ASSE est à sa juste place en Ligue 2

Dans sa chronique pour le quotidien régional, Patrick Guillou confie son analyse sur la valeur réelle de l'AS Saint-Étienne version 2022-2023. « Une avalanche d'erreurs, une cascade de maladresses et une myriade de déchets techniques immédiatement exploités par un prétendant à la montée. Le retour à la réalité fait mal. Terriblement mal. La passion des Verts ne doit pas empêcher d'être lucide. Cette ASSE ne boxe pas dans la même catégorie que les poids lourds de la Ligue 2 (...) Entame de match catastrophique. Scénario vu et revu cette saison (...) Cette défaite n’est ni amère ni douloureuse. L’équipe a été déficiente dans les zones de vérité (...) Fragilité chronique, lecture du jeu approximative et renaissance des fantômes du passé récent », écrit celui qui, outre l'ASSE, suit la Bundesliga pour le compte de la chaîne sportive qatarie. Dans une semaine, les Verts iront à Rodez afin de tenter de repartir du bon pied.