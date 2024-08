L’ASSE fait une offre à un défenseur de l’AC Milan ‍!

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un latéral gauche au mercato, l’AS Saint-Etienne a envoyé une offre à l’AC Milan pour Fodé Ballo-Touré.

De retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a réalisé un mercato plutôt cohérent jusqu’à présent avec les signatures d’Abdelhamid, Old, Davitashvili, Boakye et Miladinovic. Comme indiqué ces dernières heures, les Verts cherchent encore quatre à cinq recrues d’ici le 31 août. Un renfort au poste de latéral gauche est notamment souhaité par Olivier Dall’Oglio, qui pourrait avoir une très belle surprise dans les semaines à venir puisque Relevo et Fabrizio Romano dévoilent ce mercredi que l’ASSE a envoyé une offre ferme à l’AC Milan pour Fodé Ballo-Touré.

Ballo-Touré, la belle recrue de l'ASSE à gauche ?

Recruté par le club lombard en provenance de l’AS Monaco pour 5 ME en 2021, l’international sénégalais a ensuite disputé deux saisons au Milan AC avant d’être prêté à Fulham l’an passé. De retour de prêt, le défenseur de 27 ans ne fait pas partie des plans du club italien, d’autant plus que son contrat expire dans un an. Une aubaine pour Saint-Etienne, qui a donc tenté sa chance en transmettant une première offre aux dirigeants milanais. Le contenu de celle-ci n’a pas filtré, mais on sait en revanche que Fodé Ballo-Touré a d’ores et déjà refusé une proposition de Besiktas. Une première bonne nouvelle pour les Verts, qui pourraient réaliser un joli coup à ce poste en enrôlant l’ancien Lillois.