L’ASSE en Ligue 2, Dimitri Payet affolé

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi, Dimitri Payet a été un grand artisan de la belle victoire de l’OM sur la pelouse de Saint-Etienne (2-4).

Auteur d’un match plein avec plusieurs occasions à son actif et un penalty transformé sans trembler juste avant la mi-temps, Dimitri Payet a par ailleurs été la cible des supporters de l’ASSE. En effet, à plusieurs reprises, le capitaine de l’Olympique de Marseille a été victime des jets de boules de neige lors des corners, des incidents forcément regrettables dans le contexte que l’on connait. Dimitri Payet, qui a porté les couleurs de Saint-Etienne entre 2007 et 2011 pour un total de 25 buts en 148 matchs, n'est toutefois pas rancunier. Et pour cause, après le succès probant de Marseille à Geoffroy-Guichard, Dimitri Payet a eu un mot sympa pour son ancien club, dix-huitième du classement après sa défaite contre l’équipe de Jorge Sampaoli.

Payet espère que Saint-Etienne va se maintenir

⏱ 80’ | #ASSEOM 1️⃣-4️⃣



Changement de 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 🔄

➡️ 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲

⬅️ @dimpayet17



C'est @boubaKamara_4 qui reprend le brassard de capitaine 🎖 pic.twitter.com/3Mznz9se9E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 3, 2022

Le Réunionnais, qui a gardé une certaine sympathie pour l’AS Saint-Etienne, a fait savoir qu’il espérait vivement que les Verts parviennent à se maintenir en Ligue 1 même si jusqu’au bout, cela sera tendu au vu de la faible avance des Verts sur Metz et Bordeaux. « Je suis attristé parce que j’ai passé quatre saisons ici. J’espère qu’ils ne feront pas partie des relégués, parce que Saint-Étienne dans le Chaudron, c’est toujours un déplacement qu’on aime » a analysé Dimitri Payet avant de conclure en souhaitant bonne chance aux joueurs et au staff technique de l’AS Saint-Etienne. « Je leur souhaite le maintien. De tout cœur. Ils ont pris pas mal de points depuis le début de la phase retour et j’espère que ça va aller mieux pour eux » a expliqué Dimitri Payet, dont les vrais supporters stéphanois apprécieront le soutien alors que certaines énergumènes l’ont ciblé avec des boules de neige, ce qui n’a pas manqué d’agacer le principal intéressé pendant le match bien que ce dernier ait cette fois gardé son calme.