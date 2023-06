L’ASSE drague une machine à buts de Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Orpheline de Jean-Philippe Krasso qui a terminé son contrat dans le Forez pour rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade, l’AS Saint-Etienne cherche son buteur pour la saison prochaine. Selon RMC, les Verts ont Alexandre Mendy dans le viseur. Le puissant attaquant fait le bonheur du SM Caen depuis trois saisons, et vient de terminer l’exercice avec 19 réalisations dans le championnat de Ligue 2.

Encore sous contrat pour un an avec Malherbe, le natif de Toulon a une prolongation de contrat de la part du club normand entre les mains. Mais il n’y a pas encore répondu, d’autant plus que l’ASSE lui propose un poste de titulaire et un contrat de deux ou trois ans. Avec les ambitions stéphanoises de remonter prochainement en Ligue 1, championnat où il a déjà évolué avec Guingamp, Nice, Brest ou Bordeaux notamment, Alexandre Mendy pourrait être tenté de rejoindre le Chaudron.