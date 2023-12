L’ASSE affaiblie par la CAN, la concurrence va pleurer

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Comme beaucoup d’autres équipes, l’AS Saint-Etienne devrait perdre plusieurs internationaux pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Mais les Verts ont les moyens de se renforcer et comptent bien en profiter.

Après cinq défaites consécutives en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a stoppé l’hémorragie. Les Verts, qui avaient miraculeusement accroché les Girondins de Bordeaux (0-0), ont retrouvé le chemin de la victoire face à Bastia (3-2) mardi. Les voilà donc relancés dans la course à la montée. D’autant que le mercato hivernal pourrait les aider dans leur quête. Du côté de la concurrence, on s’attendait peut-être à voir les Stéphanois affaiblis pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Il est vrai que cinq joueurs ont déjà reçus des pré-convocations pour le tournoi en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février).

Trois points qui font du bien ! 💚 pic.twitter.com/mG7OdUbljQ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 19, 2023

« On a beaucoup de présélectionnés, a confirmé l’entraîneur des Verts Olivier Dall’Oglio. Il y a Batubinsika qui part sûr, les autres sont entre deux, ça va se savoir dans les prochains jours. Ibra est concerné par une présélection. » En plus du Congolais Dylan Batubinsika et du Malien Ibrahim Sissoko, le milieu Benjamin Bouchouari pourrait partir avec le Maroc. Tandis que les attaquants Karim Cissé et Ibrahima Wadji sont respectivement présélectionnés par la Guinée et le Sénégal. Pas de quoi inquiéter leur coach avant le mercato.

L'ASSE prépare son recrutement

« On y travaille déjà, les vacances, ce sont pour les joueurs, pas pour le staff ni les recruteurs, a confié Olivier Dall’Oglio. C’est essentiel de recruter si on veut avoir des ambitions, on sait qu'on a besoin de recruter. (...) A quels postes ? Vous verrez plus tard mais certainement un attaquant de profondeur. On va certainement prendre un latéral également et peut-être un milieu de terrain en plus, il faut voir les profils qu’on peut trouver. Moi j’ai des désirs bien sûr, on est tous ensemble avec la direction pour recruter mais il faut voir ce qu’on peut faire, on fait par étapes, on verra. » Une mauvaise nouvelle pour les autres prétendants à la montée en Ligue 1.