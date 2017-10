ASSE : Diony forfait pour le derby, pas (encore) Cabella

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Dans moins de deux semaines, l’AS Saint-Etienne recevra l’Olympique Lyonnais dans un derby qui s’annonce, comme toujours, bouillant à Geoffroy-Guichard.

Ces dernières semaines, c’est clairement le club rhodanien qui affiche la meilleure dynamique puisque l’équipe de Bruno Génésio vient d’enchaîner deux succès de suite en L1 pendant que les hommes d’Oscar Garcia patinent avec trois petits points pris seulement lors des trois derniers matchs. Mais dans un derby, tout est possible… Néanmoins, le coach espagnol devra composer avec certaines absences.

Tandis que le doute persiste toujours pour le capitaine Loïc Perrin, Loïs Diony est officiellement forfait pour la rencontre du 5 novembre prochain dans le Forez. Selon les informations de L’Equipe, l’attaquant de l’ASSE est handicapé par une grave lésion au mollet gauche et sera absent près d’un mois. Un autre dossier inquiète à Saint-Etienne, il concerne Rémy Cabella. Le joueur prêté par l’Olympique de Marseille souffre d’une fracture du quatrième orteil du pied droit. Rien de très grave, mais la douleur pourrait être difficilement tenable pour le n°10 des Verts, très incertain pour le déplacement à Strasbourg et donc pour le derby, même si sa présence face à Lyon est espérée. Quoi qu’il en soit, les Verts ne préparent pas le match le plus important de leur fin d’année 2017 dans les meilleures conditions. Contrairement à Lyon…