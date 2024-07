L'ASSE a un gros souci pour sa priorité numéro 1

Dans : ASSE.

Le mercato de l'AS Saint-Etienne avance doucement mais sûrement, même si les Verts sont actuellement à l'arrêt concernant un choix prioritaire de leur entraîneur.

L'ASSE a officialisé samedi la signature d'Augustine Boakye, le milieu offensif ghanéen arrivant d'Autriche, mais c'est désormais un autre dossier important qui mobilise les dirigeants stéphanois. En effet, à la demande d'Olivier Dall'Oglio, ils ont contacté le FC Metz afin de connaître les conditions pour le transfert de Matthieu Udol, défenseur et capitaine du club contre qui les Verts ont joué le barrage qui a permis de remonter en Ligue 1. Le Progrès confirme que l'arrière gauche de 28 ans a tapé dans l'œil du coach de l'AS Saint-Etienne au point de devenir un dossier prioritaire. Cependant, rien n'est simple dans ce dossier, puisque Matthieu Udol a encore trois ans de contrat avec le FC Metz et que forcément les dirigeants lorrains sont en position de force.

L'ASSE et Metz ont du mal à trouver un accord

Pour l'instant, le dossier n'avance pas aussi vite que l'ASSE le souhaite, et notre confrère stéphanois avoue que cela pourrait durer encore un peu de temps avant que les choses se décantent. Et cela même si Matthieu Udol est plutôt favorable à cette opération qui lui permettrait de rester en Ligue 1. « Les négociations entre les deux clubs sont compliquées », a reconnu une source proche du dossier. Et cela d'autant plus que le président du FC Metz ne veut pas entendre parler d'un départ de son capitaine cet été. La porte n'est cependant pas totalement fermée, et l'AS Saint-Etienne a bien l'intention d'offrir à Olivier Dall'Oglio le défenseur dont il rêve pour venir renforcer son effectif.