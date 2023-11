L'ASSE a son talisman pour la L1, une légende s'enflamme

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

3e de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a un vrai rôle à jouer dans la course pour la montée en Ligue 1. En un an, les choses ont bien changé pour les Verts et ils le doivent beaucoup à l'apport de leur gardien Gautier Larsonneur.

Novembre 2022, les supporters stéphanois regardent les matchs de la coupe du monde au Qatar avec une petite appréhension dans un coin de la tête. Au moment de la grande trêve internationale, leur club est dernier de Ligue 2 avec seulement 11 points. L'ASSE a finalement acquis son maintien par la suite grâce à une superbe deuxième partie de saison. Un an plus tard, les Verts n'ont pas attendu aussi longtemps pour remonter au classement. Après quelques matchs difficiles, l'ASSE a réalisé une série de 10 matchs sans défaite pour atteindre la 3e place du classement. La solidité retrouvée du club stéphanois est notamment due aux exploits du gardien Gautier Larsonneur.

Janot voit Larsonneur en L1, avec l'ASSE ?

Arrivé en janvier dernier de Valenciennes, l'ancien brestois de 26 ans multiplie les arrêts déterminants pour offrir des points aux siens. Il a ainsi fait de l'ASSE la meilleure défense de L2 avec Laval (7 buts encaissés chacun). Des performances qui n'étonnent pas Jérémie Janot. Actuel entraîneur des gardiens de l'Equipe de France Espoirs, l'ancien portier stéphanois avait amené Larsonneur à Valenciennes juste avant Saint-Etienne. Pour Janot, l'ASSE a recruté une vraie pépite au poste. Larsonneur est un gardien talentueux et un vrai travailleur qui devrait s'installer en Ligue 1 très rapidement.

« Autant sur le plan humain que sportif, j'ai adoré travailler avec lui. Gautier a été très performant. Il a rapporté beaucoup de points. On était 5e quand il a été transféré. En fait, ses quatre ou cinq derniers matches à l'ASSE me rappellent ses 6 mois à Valenciennes : il fait des arrêts et à la fin l'équipe marque. Ce scénario se répétait souvent. […] Quand il est focus sur ses matches, c'est un top gardien. C'est un monstre. Pour moi, c'est le meilleur gardien de L2 avec Brice Maubleu. […] Il peut performer au niveau au dessus. Il est très souvent décisif à l'ASSE, il l'était à Valenciennes où ça s'était dégradé à son départ, alors pourquoi ne le serait-il pas en L1 ? Il a toutes les qualités. Il n'est pas très grand mais il est bon dans les airs, il soulage. Il est pas mal dans son jeu au pied et il donne confiance à sa défense », a indiqué Janot pour But Football Club. Entre de bonnes mains derrière, Saint-Etienne n'a plus qu'à assurer en attaque pour amener Larsonneur en Ligue 1 dans 6 mois seulement.