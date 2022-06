David Blitzer et l'ASSE, son plan secret dévoilé

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Dans un processus de vente, l’AS Saint-Etienne espère finaliser un deal avec l’homme d’affaires américain David Blitzer.

Les collaborateurs de l’homme d’affaires américain ont visité les installations de l’ASSE, du centre d’entraînement au stade Geoffroy-Guichard. Néanmoins, le dossier du rachat du club est en stand-by en attendant les sanctions de la LFP contre Saint-Etienne après les violents incidents ayant émaillé le match de barrage d’accession à la Ligue 1 face à Auxerre. David Blitzer est indiscutablement le favori pour racheter les Verts, mais l’homme d’affaires américain pourrait également faire le choix de d’entrer au capital du club sans pour autant acheter l’ASSE dans son intégralité. Tout est possible selon Olivier Jarosz, ancien directeur de l'ECA et membre du board de LTT Sports, une société indépendante de conseils pour les clubs, qui a tenté de lire le business plan de Blitzer à Saint-Etienne.

La stratégie de Blitzer décryptée

« C'est quelqu'un qui a avancé dans l'ombre car il a les moyens. Il est à mi-chemin entre « l'enthousiaste » et le « businessman » qui veut faire de l'argent avec les nombreux clubs de football qu'il rachète. David Blitzer n'est pas quelqu'un qui n'investit que dans le football. Je ne sais pas quels sont ses réelles intentions mais je dirais qu'on est dans un schéma visant à faire du business au travers du football, un peu à la manière de placements boursiers. J'achète 30% d'un club. Cela me coûte 10 M€. Je revends 10 points de pourcentage quelques années plus tard et je récupère ma mise en ayant toujours des parts dans le club... Peut-être que certaines de ses entreprises hors football auraient un intérêt dans l'industrie à Saint-Etienne ou dans la région. Peut-être aussi que la chute en Ligue 2 et la baisse du prix crée une opportunité à saisir » a dévoilé sur But le spécialiste, qui attend maintenant -comme tout le monde- de voir comment le dossier Blitzer avancera à Saint-Etienne.