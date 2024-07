Dall’Oglio demande des recrues, l’ASSE s’active pour ce milieu

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Alors que l’ASSE vient de remonter en Ligue 1, les Verts espèrent être compétitifs à quelques semaines de retrouver l’élite. Le club du Forez veut d’autres renforts et a ciblé un milieu de terrain bien connu du football français.

Club emblématique du football hexagonal, l’AS Saint-Etienne est de retour dans l’élite. Les Verts ont réalisé une deuxième partie de saison de haute volée sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio, ce qui leur a permis d’assurer une place en barrages, avant de dominer Metz dans le cadre d’une double confrontation décisive. Désormais sûrs d'évoluer à nouveau au plus haut échelon du football français, les Foréziens veulent se renforcer, et Yunis Abdelhamid, Zuriko Davitashvili et Ben Old se sont déjà engagés avec l’ASSE. Ce n’est pas fini, car Saint-Etienne attend d’autres recrues d’ici la fin du mercato. Selon les informations de l’Equipe, le deuxième club le plus titré de l’histoire de la Ligue 1 fait partie des nombreux clubs intéressés par Imran Louza, le milieu de terrain marocain de Watford et formé du côté du FC Nantes il y a quelques années.

Saint-Etienne à l’affût pour Louza

Imran Louza is likely to leave Watford.



Trabzonspor and PAOK offered a loan with option to buy.



But Louza would prefer a move to France or Spain.



Three Ligue 1 clubs are interested, including Saint-Etienne. La Liga clubs Espanyol and Mallorca are too.



[@lequipe] #WatfordFC pic.twitter.com/HNmI0hRZeZ — WD18 (@WD18Fans) July 30, 2024

Le quotidien français affirme que l’ASSE fait partie des trois clubs français, dont l’identité n’a pas filtré, qui sont intéressés par le profil du joueur qui sort d’une deuxième partie de saison à Lorient, finalement relégué en Ligue 2. «On a toujours envie d’avoir quelques garçons pour renforcer l’équipe, on en a besoin car on sait très bien que la Ligue 1 est vraiment un cran au-dessus, notamment sur le plan technique. On est toujours à la recherche de certaines recrues pouvant nous aider. Il ne faut pas se tromper, on prend le temps», a affirmé le coach stéphanois la semaine dernière, qui est un message clair adressé à sa direction. Il faudra en revanche se méfier de la concurrence sur ce dossier, puisque outre des équipes françaises, Trabzonspor, le PAOK Salonique, Majorque ou encore l’Espanyol Barcelone sont aussi sur les rangs. Les Verts vont devoir être persuasifs pour attirer le joueur dans leurs filets.