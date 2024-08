L'ASSE officialise la signature de ce gros pari du mercato

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a officialisé la signature d'Igor Miladinovic, jeune milieu offensif serbe qui évoluait dans son pays au FK Cukaricki.

En quête de renforts, l'ASSE a décidé de tenter un pari en faisant signer jusqu'en 2028 Igor Miladinovic, milieu de terrain de 21 ans qui a joué avec les sélections serbes chez les jeunes. « Igor est un jeune joueur qui va découvrir un autre football. On va prendre le temps avec lui, l'accompagner. C'est un garçon qui propose beaucoup d'activité au milieu de terrain. Sa touche technique doit nous emmener un plus, sa créativité également. Il est capable de marquer et de créer des situations de but. C'est ce qui nous a intéressé dans son profil », a précisé Olivier Dall'Oglio après l'officialisation de ce recrutement du joueur serbe.