Cette offre à 13 ME met l'ASSE en sueur

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Mercredi, on apprenait que le Bayer Leverkusen avait jeté son dévolu sur Mathis Amougou, la nouvelle pépite de l’ASSE. Le club allemand a proposé 10 ME, une offre refusée par les Verts.

Pépite du centre de formation de l’AS Saint-Etienne, Mathis Amougou est très courtisé lors de ce mercato estival. Malgré son inexpérience au plus haut niveau, le milieu de terrain de 18 ans, qui n’a quasiment pas joué en Ligue 2 la saison passée, est dans le viseur de très gros clubs européens. Titulaire lors des deux premiers matchs de l’ASSE en Ligue 1 cette saison, à Monaco et face au Havre, Mathis Amougou est notamment la cible prioritaire du Bayer Leverkusen en cette fin de mercato.

Le champion d’Allemagne en titre est convaincu par le potentiel du joueur stéphanois, à tel point que le club dont Xabi Alonso est l’entraîneur a soumis en début de semaine une offre à hauteur de 10 ME. Les supporters de l’ASSE ont rapidement fait part de leurs craintes à l’idée de voir un tel joueur partir, et les dirigeants stéphanois ont visiblement eu les reins suffisamment solides pour refuser cette proposition. Mais le Bayer Leverkusen ne lâchera pas l’affaire aussi facilement puisque selon les informations de Foot Mercato, le poids lourd du football allemand est revenu à la charge avec une seconde offre à hauteur de 13 ME.

Leverkusen monte à 13 ME pour Amougou

De quoi faire vaciller le club stéphanois, qui a des moyens très limités et qui peut difficilement refuser une telle proposition dans le contexte économique actuel du football français. La question est maintenant de savoir si le joueur privilégiera une saison au plus haut niveau en Ligue 1 avec Saint-Etienne avant de passer le cap de l’étranger, ou si la proposition du Bayer Leverkusen fera mouche. Quoi qu’il en soit, les supporters de l’ASSE vont trembler jusqu’au bout dans ce dossier alors que parallèlement, Olivier Dall’Oglio attend encore du renfort, notamment au poste d’avant-centre d’ici le 31 août.