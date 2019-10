ASSE ; Enorme coup dur pour Saint-Etienne ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Outre la victoire dans le money-time contre l'Olympique Lyonnais, l'ASSE pouvait se réjouir dimanche dernier de la réapparition dans le groupe à la disposition de Claude Puel de Kevin Monnet-Paquet. Ce dernier revenait enfin dans l’effectif des Verts après de longs mois passés à se remettre d’une grave blessure au genou gauche lors du match face au Paris Saint-Germain en février dernier. Mais hélas pour Kevin Monnet-Paquet et l’AS Saint-Etienne, à cette bonne nouvelle va probablement succéder une très mauvaise.

En effet, Le Progrès affirme ce dimanche que lors de l’entraînement de samedi, Kevin Monnet-Paquet a été contraint d’abandonner ses coéquipiers en raison d’un nouveau problème au genou gauche. Et, selon le quotidien régional, si le milieu offensif stéphanois devra attendre quelques jours avant de passer des examens et de connaître la gravité précise de cette nouvelle blessure, les premiers échos venus des vestiaires ne seraient pas très bons, loin de là même. De quoi craindre le pire, et une nouvelle absence XXL pour Kevin Monnet-Paquet. Un sacré pépin pour les Verts dont l'effectif n'est pas non plus pléthorique cette saison.