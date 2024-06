Bordeaux en échec, il vise la montée avec l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Promue en Ligue 1 après sa victoire en barrages contre Metz, l’AS Saint-Etienne devra se renforcer pour rivaliser avec les formations de l’élite. Parmi les cibles stéphanoises se trouve l’ailier des Girondins de Bordeaux Zuriko Davitashvili, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro avec la Géorgie.

Rachetée par le groupe canadien Kilmer Sports, l’AS Saint-Etienne aura sûrement les moyens de recruter pendant ce mercato estival. Les Verts devront impérativement se renforcer pour rivaliser avec les équipes de Ligue 1 la saison prochaine. Une liste de cibles a été établie. Et parmi les noms cochés se trouve celui de Zuriko Davitashvili (23 ans), confirme le site de Peuple Vert. Le club stéphanois a même déjà contacté l’entourage de l’ailier girondin. Nos confrères soulignent néanmoins la complexité du dossier à cause des exigences de Bordeaux.

Davitashvili s'est fait remarquer

Il faut dire que l’international géorgien, actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro sous les ordres de Willy Sagnol, a bien terminé la saison avec un total de 8 buts et autant de passes décisives en Ligue 2. Sur sa lancée, le Girondin sous contrat jusqu'en 2027 a tout intérêt à monter en Ligue 1 avec les Verts, estime le chroniqueur de Webgirondins Djino Forté. « Saint-Etienne aura la capacité d'offrir un meilleure salaire à Zuriko Davitashvili, a commenté l’observateur des Marine et Blanc. Il a bien fini la saison, donc cela a marqué les esprits, et notamment les autres clubs du championnat comme Saint-Etienne. Donc l'intérêt des Verts est cohérent. »

« Zuriko Davitashvili est encore jeune, il peut progresser et apporter sa vivacité. Le championnat d'Europe pourrait être positif pour le joueur, mais aussi pour les Girondins, des sollicitations de la part d'autres clubs français ou étrangers pourraient voir le jour et faire monter les enchères, a rappelé le chroniqueur. Dans notre histoire, beaucoup de joueurs ont fait la passerelle entre Bordeaux et Saint-Etienne. Je vois cet intérêt de l'ASSE comme une opportunité pour le joueur, avec un projet de maintien en Ligue 1 et un nouvel actionnaire. » Reste à savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre sur le montant du transfert.