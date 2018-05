ASSE : Gasset exige un mercato de feu pour rester !

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

La vente de l’ASSE est tombée à l’eau et désormais, les dirigeants doivent se reconcentrer afin de préparer au mieux la saison prochaine avec les forces en présence. Et bien évidemment, l’avenir de Jean-Louis Gasset est au centre des attentions dans le Forez, l’ancien adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-Germain n’ayant pas la certitude de poursuivre sa mission à Saint-Etienne. Dans les colonnes du Progrès, on apprend qu’un rendez-vous décisif est prévu lundi au centre de l’Etrat.

Directeur général de l’ASSE, Frédéric Paquet va rencontrer Jean-Louis Gasset afin d’évoquer la situation de l’entraîneur, sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2019. Néanmoins, l’ex-coach de Montpellier ne dira pas « oui » si facilement puisque ce dernier a certaines exigences pour poursuivre à Saint-Etienne. En plus de vouloir conserver Ghislain Printant à ses côtés, Jean-Louis Gasset aimerait des garanties financières sur les moyens à sa disposition pour « bâtir une équipe compétitive » la saison prochaine. Il faut dire que le mercato s’annonce mouvementé avec les potentiels départs de Debuchy et M’Vila et les retours de Cabella et Ntep dans leurs clubs respectifs...