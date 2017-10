ASSE : Zouma et Ghoulam voulaient faire condamner l'ASSE, ils devront payer !

Dans : ASSE.

C'est ce lundi que le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne étudiait la demande de Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam, les deux anciens joueurs de l'ASSE ayant réclamé la requalification en CDI de leur contrat à l'époque où ils évoluaient chez les Verts. Cette demande, si elle avait abouti, aurait coûté quelques millions d'euros à l'AS Saint-Etienne. Mais en première instance, les Prud'hommes ont débouté les deux joueurs, lesquels devront même payer 3.000 euros à l'ASSE.

De quoi réjouir les dirigeants stéphanois. « L’AS Saint-Etienne a pris acte, avec une particulière satisfaction, de la décision rendue ce jour par le Conseil de Prud’hommes qui a intégralement débouté Faouzi Ghoulam et Kurt Zouma de leurs demandes, jugées prescrites ou mal fondées. Le Conseil de Prud’hommes a suivi l’argumentation qui avait été développée par l’avocat du club, Me Olivier Martin, lors de l'audience du 22 mai dernier. Par ailleurs, il sera relevé que Faouzi Ghoulam et Kurt Zouma ont été condamnés à verser 3000 euros chacun à l’AS Saint-Etienne, les magistrats considérant la procédure que les deux joueurs avaient engagée contre le club comme abusive et dilatoire », précise l'ASSE. Bien évidemment, les deux joueurs peuvent faire appel de cette décision.