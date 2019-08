ASSE : Une cible à 8ME pour remplacer Diony !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a musclé son effectif lors des derniers marchés des transferts, les dirigeants des Verts ayant même négocié un crédit pour réussir à mener à bien des opérations coûteuses. Mais en cette fin de mercato estival 2019, l'ASSE doit désormais vendre pour acheter et cela se concrétise avec le cas Loïs Diony. Laissé sur la touche depuis le début de saison, l'attaquant sait que Saint-Etienne ne compte pas sur lui et il a donc tout intérêt à trouver un nouveau club avant le 2 septembre. L'AS Saint-Etienne estime qu'il est désormais impossible de vendre Loïs Diony, mais qu'un prêt est réalisable et c'est le message qui a été envoyé par les Verts. Car en faisant l'économie du salaire du joueur de 26 ans, à savoir près d'1ME par an, l'ASSE pourrait s'offrir un dernier renfort.

Même si plusieurs profils sont étudiés par l'AS Saint-Etienne, c'est Stéphane Bahoken, l'attaquant du SCO Angers qui serait la priorité numéro 1. Ce dernier a un peu moins de trois ans de contrat avec l'équipe angevine, et un transfert pourrait se faire autour de 8ME et probablement moins, l'ASSE voulant négocier à la baisse dans cette éventuelle opération. mais bien évidemment, pour pensera à cela il faut trouver une solution pour Loïs Diony.