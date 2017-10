ASSE : Un retour de Beric ? Rocheteau a tranché !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’AS Saint-Etienne a bousculé son secteur offensif en recrutant Loïs Diony en provenance de Dijon et en prêtant Robert Beric à Anderlecht.

Problème : le nouvel attaquant des Verts ne parvient pas à trouver le chemin des filets. Dans le même temps, le Slovène n’a pas vraiment le temps de jeu espéré en Belgique (17 minutes de jeu seulement depuis le début de la saison). Forcément, la rumeur d’un retour, plus tôt que prévu, de Robert Beric à l’AS Saint-Etienne a fuité. Mais dans les colonnes de L’Equipe, Dominique Rocheteau a fermement démenti cette information fantaisiste.

« Face à Montpellier, nous avons eu des occasions. Beaucoup, même. Ce qui fait la différence, c’est le réalisme… Oui, nous avons pêché à ce niveau. A partir du moment où nous encaissons souvent le premier but, l’équipe se retrouve plus dans la réaction que dans l’action. Un retour de Beric ? Non, ce n’est pas du tout d’actualité. Je sais que Robert ne joue pas en Belgique, mais nous n’allons pas tout remettre en question après une défaite » a confié le président des Verts, convaincu que les choix effectués lors du mercato d’été finiront pas porter leurs fruits. En attendant, l’ASSE est en panne et chute au classement…