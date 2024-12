ASSE ‍: Un premier choix déjà acté pour le nouvel entraîneur

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a vécu un week-end chaotique avec le limogeage d'Olivier Dall'Oglio. Mais les choses vont s'accélérer et une première échéance a même déjà été fixée pour le nouvel entraîneur.

La seule bonne nouvelle pour les Verts est venue du Havre, qui en s'inclinant face à Strasbourg permet à l'ASSE de passer les fêtes de fin d'année en position de barragiste et pas de relégable. Pendant ce temps, dans les coulisses, cela s'agite afin de rapidement boucler la venue d'un nouvel entraîneur, Olivier Dall'Oglio ayant été limogé samedi à l'aube, après une nouvelle défaite à Toulouse. Pour le remplacer, trois noms circulent depuis quelques heures, à savoir Wilfried Nancy, Zoumana Camara et d'un entraîneur norvégien, Eirik Horneland. ce dernier semble pour l'instant tenir la corde, ayant l'avantage d'être désormais libre, ce qui n'est pas le cas de Nancy, pourtant chouchou des propriétaires de l'AS Saint-Etienne. Quoi qu'il en soit, tout devrait aller très vite, car Le Progrès révèle que du côté de l'ASSE, on a déjà programmé la présentation du nouvel entraîneur stéphanois.

L'AS Saint-Etienne veut rapidement avoir un nouvel entraîneur

Selon le quotidien régional, toujours très bien informé concernant les Verts, le successeur d'Olivier Dall'Oglio devrait être officiellement présenté lundi prochain, le 23 décembre, au lendemain du match de Coupe de France entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. C'est du moins ce qu'il se dit dans les couloirs de l'Etrat sur ce sujet. Pour régler le cas Dall'Oglio, les dirigeants stéphanois vont signer un chèque de 300.000 euros, soit la totalité de ses salaires jusqu'à la fin de son contrat, lequel s'achevait en juin 2025. Il en ira de même pour l'adjoint d'ODO. Une courte, mais importante, page de l'histoire des Verts va se tourner, puisque Dall'Oglio restera celui qui a ramené Sainté en Ligue 1 en un an. Et les supporters stéphanois ne l'oublient pas, conscients qu'ils sont que le technicien français a composé avec un effectif très limité.