ASSE : Un nouvel attaquant chez les Verts, Puel est sur le coup

Dans : ASSE.

Après l’échec de la piste menant au Rennais M’Baye Niang, l’AS Saint-Etienne a toujours la possibilité d’ajouter un joker à son effectif. Une option dont les Verts pourraient bien profiter si l’on en croit l’entraîneur Claude Puel.

Le recrutement de l’AS Saint-Etienne n’est peut-être pas terminé. Comme toutes les écuries de Ligue 1, le club stéphanois peut recruter un joker en France malgré la fermeture du marché des transferts. Les Verts ont déjà tenté d’en profiter pour attirer l’attaquant du Stade Rennais M’Baye Niang (25 ans). Mais le deal a finalement capoté au dernier moment à cause des agents de l’international sénégalais. Et maintenant, la direction va-t-elle repartir à la recherche d’un buteur ? Ou d’un latéral après la grave blessure au genou droit d’Yvann Maçon ?

Interrogé par le quotidien régional Le Progrès, l’entraîneur et manager Claude Puel n’a rien écarté. Sauf une éventuelle arrivée de l'Italien Mario Balotelli. « Encore une fois, je ne suis pas partisan de prendre pour prendre. S’il y a une opportunité qui nous permet d’améliorer l’équipe, on ne s’en privera pas, a répondu le technicien. On a eu beaucoup de joueurs qui n’étaient pas en capacité d’apporter à l’équipe. Et sur du court terme, c’est dangereux d’aller dans l’urgence. Mario Balotelli ? Fake news. Il y a parfois des messages qui passent pour remettre des joueurs dans l’actualité. » Encore une histoire d’agents dont Saint-Etienne se serait bien passé…