ASSE : Un mercato de Ligue 1, oui c'est possible !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne affiche clairement ses intentions, à savoir remonter rapidement en Ligue 1. Et pour cela les Verts peuvent espérer faire un bon mercato.

La descente en Ligue 2 a toujours du mal à passer du côté de Geoffroy-Guichard, même si la nomination de Laurent Battles au poste d’entraîneur de l’ASSE a redonné un peu le sourire aux supporters stéphanois. Reste que le technicien n’est pas un magicien et pour ramener Sainté dans l’élite du football français, il va avoir besoin d’un paquet de renforts, car les départs, et non des moindres, vont se multiplier, sans même parler des joueurs prêtés ou des CDD. Le marché des transferts va donc être actif du côté de l’AS Saint-Etienne alors même que le club devrait être vendu, c’est du moins ce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont laissé entendre quelques minutes après le naufrage contre Auxerre. Mais pas de panique, même si les Verts sont en Ligue 2, nombreux sont les joueurs qui sont tentés par ce gros challenge qu’est de ramener l’ASSE en Ligue 1 dans un an.

L'ASSE peut s'offrir des joueurs de Ligue 1

S’exprimant dans Le Progrès, Stéphane Canard, qui est le représentant de plusieurs joueurs, mais également le président du syndicat des agents, admet que même en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne va attirer des joueurs qui pourraient légitimement rêver d’un club en Ligue 1. « Quand on est joueur aujourd’hui, si on écoute l’environnement qui en parle, on se rend compte que c’est un club mythique. Une montée avec l’ASSE, ça intéresse. Même si elle est importante, il n’y a pas que la question financière. Il y a aussi les histoires qu’on a vécues quand on regarde sa carrière. Si demain Saint-Étienne m’appelle pour un de mes joueurs, je place l’ASSE en Ligue 2 au même niveau qu’un club de Ligue 1 entre la 20e et la 8e place », explique le représentant de footballeurs, qui ne voit pas Saint-Etienne sombrer corps et âme cet été.