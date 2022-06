Officiel : L’ASSE visera la montée avec Batlles

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Après l’annonce du départ de Pascal Dupraz, l’AS Saint-Etienne a confirmé l’identité de son prochain entraîneur. Il s’agira bien de Laurent Batlles, qui avait terminé sa carrière de joueur chez les Verts.

L’AS Saint-Etienne n’a pas traîné. Moins d’une semaine après sa relégation en Ligue 2, conséquence du barrage perdu contre l’AJ Auxerre, le club stéphanois a rapidement annoncé le départ de Pascal Dupraz, non conservé après la fin de son contrat cet été, puis l’arrivée de son successeur ce vendredi. Il s’agira bien de Laurent Battles qui s’est engagé jusqu’en 2024. Et qui connaît particulièrement bien les Verts après ses nombreuses années passées à Saint-Etienne, notamment en tant que joueur.

✍️ Ancien joueur et formateur de l’#ASSE, 𝗟𝗮𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗕𝗮𝘁𝗹𝗹𝗲𝘀 fait son retour dans le Forez.



Ce vendredi, il a été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle jusqu'en 2024. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2022

« Je suis très heureux de retrouver ce club après neuf années extraordinaires, s’est réjoui Laurent Batlles sur le site officiel de l’AS Saint-Etienne. J'ai été joueur, puis entraîneur, des plus petites catégories aux grandes. Entraîner l'équipe première est un aboutissement pour moi. Avec beaucoup d'envie et d'abnégation, nous nous sommes fixés des objectifs pour cette nouvelle saison. La relégation a fait du mal à tout le monde, à moi aussi. Nous allons désormais reconstruire. » Le nouveau coach stéphanois travaillera avec le coordinateur sportif Loïc Perrin, fier de cette collaboration.

Perrin passe aux choses sérieuses

« Je suis ravi que Laurent Batlles nous rejoigne. Il correspond au profil que l'on recherchait : celui d'un entraîneur ayant travaillé en Ligue 2 BKT, qui a vécu une montée en Ligue 1 Uber Eats et qui connaît l'ASSE, son identité, ses valeurs. Il se retrouve pleinement dans notre projet. On peut désormais commencer à travailler ensemble et se concentrer sur l'effectif afin de préparer idéalement cette saison qui se profile », a réagi l’ancien défenseur central emblématique des Verts, avant un gros mercato durant lequel il devra compenser les nombreux départs en fin de contrat.